قوات الأمن الروسية تقضي على خلية إرهابية في فولغوغراد

موسكو-سانا

قضت قوات الأمن الروسية على عناصر خلية إرهابية في مدينة فولغوغراد كانوا يخططون لتنفيذ هجوم على نصب تذكاري في روسيا.

وأوضح مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان له اليوم أنه “تم القضاء على الخلية التابعة لمنظمة (كتائب التوحيد والجهاد) الإرهابية المحظورة في روسيا بعد أن أبدى أعضاؤها مقاومة خلال محاولة الاعتقال” مشيراً إلى أنه تم العثور بحوزتهم على خريطة لمدينة فولغوغراد وعليها إشارات باللون الأسود تحدد المواقع المطلوب تفجيرها بما فيها النصب التذكاري الشهير “الوطن الأم”.

ونشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تسجيلاً مصوراً للعملية التي تمت ليلاً في غابة قرب المدينة حيث كان المسلحون يتوارون في مخبأ لهم ويظهر التسجيل جثث الإرهابيين المقتولين إضافة إلى متفجرات وقنابل وخريطة لمسار ومواقع العمليات الإرهابية المخطط لها.