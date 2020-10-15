العدوان السعودي يرتكب 149 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 149 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان بمحافظة الحديدة قوله اليوم إن “الخروقات تضمنت استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وتحليق طائرة حربية في أجواء الجبلية و14 طائرة تجسسية في أجواء التحيتا والجبلية وحيس والفازة”.

ولفت المصدر ذاته إلى أن من بين الخروقات 34 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و109 خروقات بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.