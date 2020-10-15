منطقة تدمر الصحية تنهي حملة التلقيح الوطنية ضد شلل الأطفال

تدمر-سانا

أنهت منطقة تدمر الصحية اليوم حملة التلقيح الوطنية ضد شلل الأطفال التي استهدفت الأطفال دون سن الخامسة بغض النظر عن لقاحاتهم السابقة وذلك على مدى خمسة أيام.

وذكر رئيس المنطقة الصحية في تدمر الدكتور وليد عودة في تصريح لمراسل سانا أن حملة التلقيح استهدفت نحو 2300 طفل وطفلة في مدينة تدمر وباديتها الواسعة حيث وصلت فرق التلقيح الجوالة إلى عمق البادية بهدف الوصول إلى معظم التجمعات السكانية من البدو الرحل المنتشرين في البادية التدمرية.

وأشار عودة إلى أن اللقاح مجاني وآمن وموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية حيث كانت الاستجابة كبيرة من قبل الأهالي في تلقيح أطفالهم.