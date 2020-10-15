التربية تمدد فترة استلام وثيقة الشهادة الصحية للمقبولين في مسابقة التعاقد

دمشق-سانا

مددت وزارة التربية اليوم فترة استلام وثيقة الشهادة الصحية للمقبولين للتعاقد في مسابقة الفئة الأولى لجميع المتأخرين لشهر آخر.

وبينت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن فترة التمديد مستمرة حتى الـ 15 من تشرين الثاني للعام الجاري مشددة على ضرورة استكمال باقي الإجراءات وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وكانت وزارة التربية أعلنت في الـ 26 من تشرين الثاني من العام الماضي عن إجراء مسابقة للتعاقد مع عدد من حملة الشهادات الجامعية من الفئة الأولى بموجب عقود سنوية للعمل لديها في الإدارة المركزية والجهات التابعة والمرتبطة بها ومديريات التربية بالمحافظات على مستوى مدارس المناطق التعليمية أو المجمعات التربوية.