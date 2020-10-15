الصحة الفلسطينية تجدد المطالبة بالتدخل للإفراج عن الأسير الأخرس

القدس المحتلة-سانا

جددت وزارة الصحة الفلسطينية مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والصحية بالتدخل العاجل للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ 81 يوماً وإنقاذ حياته.

ووفق وكالة وفا أوضحت وزيرة الصحة مي الكيلة في مؤتمر صحفي عقد بمدينة رام الله اليوم أن الأعضاء الحيوية للأسير الأخرس مهددة بالتوقف حيث أن عدم وصول التغذية والأكسجين الكافيين للأعضاء كالرئتين والكلى والقلب والأمعاء قد يؤدي إلى فشلها الأمر الذي يشكل خطراً على حياته ما يتطلب التدخل العاجل لإلزام سلطات الاحتلال بإطلاق سراحه.

وأشارت الكيلة إلى أن الأسرى والأسيرات المرضى في معتقلات الاحتلال يعانون من الإهمال الطبي المتعمد وهم بحاجة لرعاية طبية وتوفير الأدوية كما أن عدداً آخر بحاجة إلى دخول المشافي لتلقي العلاج وخصوصاً مرضى السرطان مناشدة دول العالم وبرلماناتها ومجلس حقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات العالمية الإنسانية بسرعة التدخل لإنقاذ حياتهم والعمل على إطلاق سراحهم في ظل انتشار فيروس كورونا في معتقلات الاحتلال.

بدوره أكد رئيس نادي الأسير قدورة فارس أن مسؤولية الدعم والتضامن مع الأسير الأخرس تمثل جزءاً من حالة النضال التي يعيشها الشعب الفلسطيني موجهاً نداء للأمين العام للأمم المتحدة وممثلي الاتحاد الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي لإصدار بيانات أو مواقف تطالب سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري عن الأسير الأخرس.

وانضم نحو 60 أسيراً فلسطينياً اليوم إلى الإضراب المفتوح عن الطعام الذي بدأه 30 أسيراً أمس الأول في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي احتجاجاً على جرائم الاحتلال المتواصلة بحقهم ولا سيما الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الـ81 على التوالي.