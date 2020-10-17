بعد احتراق قسم كبير منها… خطة لترميم غابة برج المكسور بريف تلكلخ

حمص-سانا

وضعت مديرية زراعة حمص خطة لترميم وترقيع غابة برج المكسور بريف تلكلخ والتي تعرضت للأضرار بسبب الحريق الواسع الأسبوع الماضي.

وذكر الياس بيطار رئيس دائرة حراج تلكلخ في تصريح لمراسل سانا اليوم أن مساحة الغابة تبلغ نحو 70 دونما مزروعة بأشجار الصنوبر والكينا تعرض قسم كبير منها للضرر جراء الحريق الذي طالها الاسبوع الماضي.

وبين بيطار أن المديرية وضعت خطة لترميم الغابة وترقيعها لجهة تهذيب أشجار الكينا المحروقة والتي من الممكن أن تنمو من جديد وإزالة الأشجار التالفة خاصة الصنوبر كونها متضررة بشكل كبير إضافة إلى شق طريق نارية جديدة في قمة الجبل وتأهيل الطرق الحالية.

كاميرا سانا رصدت الأضرار في غابة برج المكسور حيث بين لؤي نصار رئيس بلدية العكاري التي تتبع لها قرية برج المكسور أن أضرار الحريق في الغابة اقتصرت على نحو 100 شجرة زيتون لأحد الحقول المتاخمة للغابة لافتا إلى أن سرعة استجابة أهالي المنطقة وعناصر الإطفاء أسهمت بالحد من خسائر المزارعين وأن المشكلة الأساسية خلال الحريق كانت الرياح الشرقية والجفاف اللذين أديا إلى سرعة انتشار الحريق ضمن الغابة.

وبين علي ترسيسي من شباب قرية برج المكسور والذي شارك بعملية إخماد الحريق أنه لا يمتلك أرضا بجوار الغابة لكن منظر احتراق الغابة دفعه للمساعدة بإخماد الحريق.

أبو راتب أحد أصحاب الحقول القريبة من الغابة نوه بجهود رجال الإطفاء رغم انشغالهم في أكثر من حريق بنفس اليوم إضافة إلى جهود أهالي المنطقة لجهة سرعة استجابتهم واسهامهم بإخماد الحريق وقال “رغم الخسارة التي تعرضت لها الغابة سنعيد زراعتها بهمة أبناء سورية الذين يعشقون أرضهم”.