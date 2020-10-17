تركيب محولتين كهربائيتين وغاطسين للآبار في محطة مياه علوك بالحسكة

الحسكة-سانا

ركبت المؤسسة العامة لمياه الشرب في الحسكة محولتين كهربائيتين وغاطسين للآبار في مشروع مياه علوك بريف رأس العين لزيادة ضخ كميات المياه لمدينة الحسكة.

وبين مدير عام مؤسسة المياه المهندس محمود عكلة في تصريح لمراسل سانا أن ورشات المؤسسة قامت باستبدال غاطسين وتركيب محولتين كهربائيتين مقدمتين من فرع الهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر ما يسهم في استقرار وضع الآبار وزيادة كميات ضخ المياه.

وأوضح عكلة أن ورشات المؤسسة قامت بتركيب 24 جهاز انفرتر من أصل 30 جهازا مقدمة من منظمة اليونيسيف وذلك للحفاظ على الغاطسات وتقليل نسبة الأعطال الحاصلة في الآبار التي تعمل من خلال تنظيم الجهد الكهربائي للمشروع.

ويعتبر مشروع مياه علوك بريف رأس العين الشرقي المصدر الوحيد لتأمين مياه الشرب لنحو مليون نسمة في الحسكة وتعرض في فترات سابقة للتوقف نتيجة الاعتداء على المحطة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين.