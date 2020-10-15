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وضع سوق الهال الجديد في السويداء بالاستثمار الأسبوع القادم

2020-10-15

السويداء-سانا

أعلن مجلس مدينة السويداء وغرفة تجارة وصناعة السويداء عن وضع سوق الهال الجديد بالاستثمار اعتبارا من 20 الشهر الحالي.

وفي تصريح لمراسل سانا أشار رئيس مجلس مدينة السويداء المهندس سامر أبو سعدة إلى أن وضع السوق بالاستثمار بشكل جزئي يأتي بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية وتعبيد الطرقات الداخلية وتجهيز قسم كبير من مقاسم المواطنين مع مواصلة العمل بتجهيز المقاسم التابعة للمجلس.

وبين المهندس أبو سعدة أنه اعتبارا من التاريخ المحدد يتم إيقاف عمل تجار الجملة ونصف الجملة للخضار في سوق الحسبة وسط المدينة ويتحول عملهم إلى سوق الهال.

ويقع مشروع سوق الهال الجديد بمدينة السويداء على مساحة 34 دونماً على طريق السويداء ولغا ويضم 134 مقسماً على شكل متاجر منظمة وموحدة بهدف نقل تجارة الخضار والفواكه من مركز المدينة إليه.

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