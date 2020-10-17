وقفة احتجاجية للكادر التعليمي والطلاب في القامشلي تطالب بفتح المدارس التي استولت عليها ميليشيا (قسد)

الحسكة-سانا

نظمت الكوادر التربوية وطلاب مدارس مدينة القامشلي وقفة احتجاجية أمام المجمع التربوي استنكارا لإغلاق ميليشيا “قسد” معظم مدارس المدينة وريفها والاستيلاء عليها بالقوة.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تندد بتصرفات الميليشيا وتستنكر حرمان الطلاب من حق التعليم وتطالب بإعادة فتح المدارس مرددين شعارات تحيي بطولات الجيش العربي السوري.

رئيس المجمع التربوي في القامشلي حسن الحسين أكد لمراسلة سانا الرفض والاستنكار لإغلاق المدارس من قبل ميليشيا “قسد” لأنها أدت إلى وقف عجلة التعليم وحرمان الاطفال والشباب من إكمال مسيرة العلم لافتاً إلى أن إغلاق المدارس والاستيلاء عليها تسبب بضغط كبير على المدارس الأخرى التي تدرس مناهج وزارة التربية لناحية الاكتظاظ داخل الشعب الصفية ما يشكل خطراً كبيراً على الأطفال في ظل جائحة فيروس كورونا.

بدوره أشار المدرس أحمد خلف الى أن ما يحدث في المحافظة هو عملية تجهيل وسلب حق مشروع للأطفال وهذا الإغلاق للمدارس يشكل خطراً على الصحة العامة نتيجة الزيادة غير الطبيعية للطلاب في الشعبة الصفية الواحدة كما أنه يحرم المئات منهم حقهم الطبيعي في التعلم ويخلق فروقات بين من يستطيع أن يتعلم وبين من سلبت مدرسته وبقي بدون تعليم.