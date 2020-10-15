المخرج عبدالغنى بلاط يتابع تصوير مسلسله (بعد عدة سنوات) في دمشق

الخميس / 15 / 10 / 2020
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
صحفية تشيكية:أردوغان يستخدم المرتزقة أدوات لتحقيق أحلامه التوسعية
2020-10-15
حزب البعث العربي التقدمي في الأردن يجدد تضامنه مع سورية
2020-10-14
الشرقاوي: التضامن مع سورية هو طريق الانتصار على مخططات الأعداء
2020-10-14
عون يبحث مع السفير عبد الكريم العلاقات الثنائية بين لبنان وسورية
2020-10-14
تولستوي: مستعدون لمساعدة سورية في الحصول على لقاح كورونا
2020-10-14
خلال مؤتمر صحفي.. وزيرة خارجية السويد تحشر نظيرها التركي وتدخل في سجال معه
2020-10-13
الخارجية الكازاخية: لا نستبعد احتمال عقد اجتماع جديد حول سورية هذا العام
2020-10-13
محليات
تواصل تأهيل المدارس بحلب.. 40 مدرسة جديدة في الخدمة مع بداية الفصل الدراسي الثاني
2020-10-15
الحرارة أعلى من معدلاتها وفرصة لهطلات مطرية فوق المرتفعات الساحلية
2020-10-15
فلاحو الزويتينة بريف حمص الغربي يجنون محصول الزيتون من الأراضي التي لم تطلها نيران الحرائق
2020-10-14
بتكلفة 50 مليون ليرة.. البدء بمشروع خط رئيس للصرف الصحي في قرية مردك بريف السويداء
2020-10-14
نقل سوق الهال إلى حي العامرية غرب حلب تخفيفاً للازدحام
2020-10-14
عدد المتقدمين للمفاضلة يتجاوز 120 ألف طالب وطالبة
2020-10-14
بدء التسجيل في مفاضلة المنح المجانية لطلاب مراكز التدريب السياحي الخاصة ودبلوم المنشآت السياحي والفندقي والتسويق
2020-10-14
رياضة
إيطاليا تفقد صدارة المجموعة بتعادلها 1-1 مع هولندا
2020-10-15
بولندا تتصدر المجموعة الأولى بفوزها على البوسنة
2020-10-14
خصم نقطة من نابولي واعتباره خاسراً لانسحابه أمام يوفنتوس
2020-10-14
عباس: المعسكرات التدريبية لمنتخب سورية للسباحة باللاذقية ناجحة
2020-10-14
تدريبات مكثفة لفريق الكرامة بكرة القدم استعدادا للدوري الممتاز
2020-10-14
رغم صعوبة المهمة.. فريق شباب شهبا بكرة القدم يتطلع إلى البقاء في دوري الدرجة الأولى للموسم الحالي
2020-10-14
الفتوة يواصل معسكره التدريبي استعداداً للدوري الممتاز لكرة القدم
2020-10-14
اقتصاد
تراجع أسعار الذهب
2020-10-15
النفط يرتفع 2 بالمئة مع التزام أوبك بتخفيضات الإنتاج
2020-10-14
نوفاك: الدعم الأوروبي لمشروع نورد ستريم 2 دليل على الاهتمام بالغاز الروسي
2020-10-14
أعلاف السويداء.. توزيع أكثر من ألفي طن نخالة وشعير لتأمين احتياجات الدواجن
2020-10-14
150 شركة صناعية سورية في مهرجان التسوق غداً في صالة الجلاء
2020-10-14
النقل الداخلي بحمص تحقق أكثر من 152 مليون ليرة إيرادات منذ بداية العام
2020-10-14
أكثر من 477 مليون ليرة مجموع الرسوم التي حصلتها المصالح العقارية بحمص خلال تسعة أشهر
2020-10-14
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الحرارة أعلى من معدلاتها وفرصة لهطلات مطرية فوق المرتفعات الساحلية
الاحتلال الأمريكي يخرج قافلة محملة بالنفط السوري المسروق إلى الأراضي العراقية
سورية تدين بشدة بيان المجلس الأوروبي بشأن تمديد العقوبات: بُني على النفاق والتضليل
وقفة وطنية لأهالي مدينة القامشلي تطالب بطرد الاحتلالين الأمريكي والتركي
تواصل الهجمات ضد مسلحي (قسد) ومقتل ثلاثة منهم بريفي الحسكة ودير الزور
الرئيس الأسد يستكمل جولته على المناطق المتضررة بالحرائق: تسببت بالكثير من الأضرار لكنها لم تكسر إرادة السوريين بالحياة ولم تستطع سلبهم أملهم وقدرتهم على تعويض ما خسروا
المخرج عبدالغنى بلاط يتابع تصوير مسلسله (بعد عدة سنوات) في دمشق
2020-10-15
تصوير: سماهر سلوم
المخرج عبدالغنى بلاط
2020-10-15
najwa
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