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وسائل إعلام: رئيس قيرغيزستان سورونباي جينبيكوف يعلن استقالته من منصبه

2020-10-15

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تصوير: سماهر سلوم

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