تواصل تأهيل المدارس بحلب.. 40 مدرسة جديدة في الخدمة مع بداية الفصل الدراسي الثاني

حلب-سانا

تواصل دائرة الأبنية المدرسية في مديرية تربية حلب أعمال تأهيل وصيانة المدارس التي تعرضت لأضرار نتيجة الاعتداءات الإرهابية في الريف والمدينة وذلك ضمن خطة وزارة التربية في هذا الإطار.

وتشمل أعمال الترميم والتأهيل مدارس (عبد الرزاق درويش في حي مساكن هنانو والثانوية الصناعية الرابعة في حي سليمان الحلبي ومدرسة بسام العمر في حي سيف الدولة).

مدير تربية حلب ابراهيم ماسو أكد في تصريح لـ سانا حرص المديرية على الإسراع بأعمال الترميم لمعالجة مشكلة الكثافة الصفية وتحقيق جودة التعليم مشيرا إلى سعي الوزارة لتأمين كل مستلزمات العملية التعليمية.

وأوضح ماسو أنه سيتم وضع 40 مدرسة جديدة في الخدمة مع انتهاء أعمال الصيانة وبداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي مبينا أن عدد المدارس في حلب قبل الحرب كان 4040 مدرسة.

ولفت إلى أن عدد المدارس التي تمت صيانتها وتأهيلها بعد تحرير المدينة من الإرهاب بلغ 488 مدرسة منها 168 بالمدينة و320 بالريف المحرر وعدد المدارس التي تمت صيانتها بنظام الفاتورة أي الصيانة الخفيفة 832 مدرسة منها 50 بالمدينة و782 بالريف المحرر ليبلغ إجمالي عدد المدارس المفتتحة منذ التحرير حتى بدء العام الدراسي 2020- 2021 1620 مدرسة.

من جهته لفت رئيس دائرة الأبنية المدرسية في تربية حلب المهندس ناصر سعيد إلى أن إعادة الافتتاح الجزئي للثانوية الصناعية الرابعة تمهيدا لافتتاحها بشكل كامل سيسهم في تأمين مخابر جديدة للتدريب العملي للطلاب مشيرا إلى أنه تم تزويد المدرسة بـ رامب مخصص للطلبة ذوي الإعاقة .

رحاب علي