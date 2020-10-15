الصين: الولايات المتحدة تقوض الاستقرار في مضيق تايوان

بكين-سانا

أكدت الصين أن الولايات المتحدة تقوض السلم والاستقرار في مضيق تايوان بشكل خطير بعد قيام مدمرة أمريكية بالإبحار عبر المضيق مطالبة واشنطن بوقف تصريحاتها وتصرفاتها الاستفزازية.

وقال تشانغ تشونهوى المتحدث باسم القيادة الشرقية للجيش الصيني في بيان اليوم نقلته رويترز: إن الجيش الصينى راقب السفينة الأمريكية بيري بينما كانت تقوم بما وصفته البحرية الأمريكية بأنه “عبور روتينى لمضيق تايوان”.

وطالب تشانغ الولايات المتحدة بوقف تصريحاتها وتصرفاتها الاستفزازية في مضيق تايوان مؤكدا أن الجيش الصيني سيدافع بكل حزم عن سلامة أراضي البلاد وسيحافظ على السلم والاستقرار في المضيق.

وكانت وزارة الخارجية الصينية طالبت الولايات المتحدة أمس الأول بالإلغاء الفوري لأي خطط لبيع أسلحة لتايوان ووقف الاتصال العسكري معها مؤكدة أن بكين ستتابع الوضع حسب تطوره.