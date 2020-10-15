بولندا تتصدر المجموعة الأولى بفوزها على البوسنة

فروكلاف-بولندا-سانا

سجل روبرت ليفاندوفسكي ثنائية ليساعد بولندا في الفوز على أرضها 3-صفر أمام عشرة من لاعبي البوسنة في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم لتتصدر المجموعة الأولى اليوم.

ورفعت بولندا رصيدها إلى سبع نقاط من أربع مباريات بفارق نقطة عن إيطاليا التي تعادلت 1-1 مع ضيفتها هولندا فيما تملك هولندا خمس نقاط مقابل نقطتين للبوسنة.

وأهدر ليفاندوفسكي فرصة من مسافة قريبة ثم سدد في القائم قبل أن يفتتح التسجيل بتسديدة لا تصد في الدقيقة 40.

وضاعف كارول لينيتي التقدم قبل نهاية الشوط الأول بضربة رأس ماكرة بمساهمة من ليفاندوفسكي.

وأكمل ليفاندوفسكي الثلاثية بلمسته الخاصة في الدقيقة 52 بعد الهروب من مصيدة التسلل ليحول تمريرة ماتيوش كليخ إلى الشباك.