النفط يرتفع 2 بالمئة مع التزام أوبك بتخفيضات الإنتاج

نيويورك- سانا

ارتفعت أسعار النفط اليوم مدعومة بالتزام أوبك وحلفائها باتفاق خفض المعروض في أيلول ورغم المخاوف من تباطؤ تعافي الطلب على الوقود جراء تنامي حالات الإصابة بفيروس كورونا عالمياً.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت تسليم كانون الأول ارتفعت 87 سنتا بما يعادل 05ر2 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 32ر43 دولارا للبرميل كما زادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 84 سنتا أو 09ر2 بالمئة لتغلق عند 04ر41 دولارا للبرميل.

وفتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على صعود اليوم تقودها أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل بينما تراجع الدولار وهو ما عزز النفط مع قيام المستثمرين بالانتقال بين فئات الأصول.