أمسية لخماسي موسيقا من روح الشرق بدار الأسد

دمشق-سانا

الموسيقا الآلية العربية الكلاسيكية بقوالبها الأساسية والأغاني الشرقية من القصيدة والموشح كانت جوهر أمسية خماسي “موسيقا من روح الشرق” التي احتضنها مسرح الدراما بدار الأسد للثقافة والفنون.

وبانسجام يخاطب ليالي الخريف عبر أنامل سورية خالصة قدم الخماسي الذي يتألف من المايسترو عدنان فتح الله عود ومحمد نامق تشيللو وجورج طنوس كمان ومازن حمزة إيقاع وحكم خالد قانون بمشاركة المغنيين سيلفي سليمان وريان جريرة برنامجاً غنياً بعضه من تأليف فتح الله كما قدم قطعة موسيقية جديدة بعنوان حلم من تأليف محمد نامق.

وحملت القطع الموسيقية التي ألفها فتح الله ضمن قوالب موسيقية مختلفة عناوين سماعي كرد وعاطفة ولونغا حجاز وسماعي نهوند ومن وحي دمشق وكابريس رقم 1 في حين أدى جريرة أغنية يانسمة تسري ألحان الموسيقار الراحل فريد الأطرش فيما غنت سيلفي الآهات ألحان زكريا أحمد كما عزف الخماسي قطعة موسيقية آلية بعنوان سيرتو سلطان بكاه تاليف سعيد أشلاي.

وفي تصريح لسانا بين المايسترو فتح الله أن خماسي موسيقا من روح الشرق هدفه الحفاظ على قوالب الموسيقا العربية الكلاسيكية وتقديم أعمال جديدة تنسجم مع التطورات الحديثة في مجال الموسيقا لافتاً إلى أن هذه الأمسية تعد السابعة للخماسي ما أوجد حالة تطور وانسجام بين العازفين تجعلهم يقدمون على الخطوة الثانية وهي تسجيل انتاجهم الموسيقي على أسطوانة موسيقية وتصويره لاحقاً.

يذكر أن الخماسي يتضمن عازفين سوريين محترفين من مدرسي وخريجي المعهد العالي للموسيقا أخذوا على عاتقهم تقديم الموسيقا الآلية العربية الكلاسيكية ضمن قوالبها السماعي واللونغا والدولاب إضافة إلى أداء الأغاني الكلاسيكية العربية.

رشا محفوض