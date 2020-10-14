(ياسمين دمشق) أمسية في ثقافي الميدان

دمشق-سانا

التغني بدمشق الياسمين والوطن والحب كان السمة البارزة للأمسية الشعرية “ياسمين دمشق” لمجموعة من الشعراء غلب الوزن والموسيقا الشعرية على قصائدهم.

وافتتحت الأمسية التي أقامها المركز الثقافي العربي في الميدان وإدارتها كوكب الأحمد العازفة اليافعة سيدرا شحيدة باغنيتي موطني وبكتب اسمك يا بلادي واختتمتها بمعزوفة لأغنية فيروز قديش كان في ناس.

وشاركت الشاعرة سناء الشرع بقصائد عمودية بعنوان خير الأنام ووسادة الأحلام تميزت بطابعها التقليدي بينما قرأت الشاعرة هناء اسكيف قصائد موزونة أهدتها للوطن ولدمشق تميزت بحسها الوطني إضافة إلى قصيدة وجدانية بعنوان قالوا.

الشاعر العراقي غازي الصالحي شارك بقصيدة بالمحكية العراقية بعنوان قلتلي عبر فيها عن مشاعر وجدانية عاطفية عالية وقدمت الشاعرة رود مرزوق قصائد عمودية شكلاً غلبت عليها الصور الجديدة والموحية مضمونا كان الوطن بقضاياه والتغني بعراقة دمشق محورها إضافة إلى غزلية وجدانية بعنوان عتقتني شغفا.

الشاعر الأخضر صالح حاج صالح شارك بمجموعة قصائد حملت الهم الوطني والاجتماعي الناقد منها قصيدة وطنية بعنوان “يا شام” وأخرى بعنوان “لماذا قصيدة” تحكي الواقع العربي إضافة إلى قصيدة اجتماعية تحكي حال الناس في عصرنا الراهن وقيمهم الضائعة.

بلال أحمد