المخرج عبدالغني بلاط يتابع تصوير مسلسله(بعد عدة سنوات)في دمشق

دمشق-سانا

يتابع المخرج عبد الغني بلاط تصوير مسلسل”بعد عدة سنوات”في دمشق من تأليف بسام جنيد وبطولة ديمة قندلفت وسعد مينه وميلاد يوسف وروبين عيسى.

المسلسل الذي تنتجه المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي بإشراف المخرج زياد جريس الريس يقدم نصه حسب المخرج بلاط جرعة كبيرة من الشهامة والنخوة من خلال شخصياته وأحداثه وهذا ما جذبه لإخراجه لأننا بحاجة لهذه القيم في ظل الوقت الحالي لمساعدة الناس على امتلاك الأمل والتفاعل مع الحياة وتحمل صعوباتها.

وقال المخرج بلاط في حديث مع سانا الثقافية:”يسترجع العمل حياة الناس في فترة نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي مع قصص حب ونماذج من العلاقات الودودة بين أفراد العائلة والجوار ضمن منظومة أخلاق ساعدت الناس على تنظيم حيواتهم”.

ويرجع مخرج مسلسل دنيا الجزء الأول ابتعاده عن الدراما خلال السنوات الماضية لعدم امتلاكه لشبكة علاقات عامة تمكنه الحصول على عمل مبينا أن موافقته على إخراج هذا المسلسل بعد عدة سنوات جاءت لرغبته العودة إلى الإخراج من خلال الدراما الاجتماعية التي يتراجع حضورها هذ الأيام.

وحول دور المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي في دفع عجلة الإنتاج الدرامي المحلي أكد المخرج بلاط أن القطاع الحكومي يدعم النشاط الثقافي والفني والمؤسسة تمتلك مشروعها الفني الذي تحاول تحسين الإنتاج الدرامي المحلي من خلاله لافتا إلى أن المؤسسة قدمت ما يلزم للعمل من متطلبات إنتاجية مع الحاجة إلى مزيد من المرونة.

ويختم المخرج بلاط حديثه بالتعبير عن تفاؤله بمستقبل الدراما السورية المحلية قائلا:”لدينا شباب مبدعون ومدرسة في التمثيل تضاهي مثيلاتها في المنطقة ودرامانا تقدم الجديد دائما فضلا عن وجود فنيين مهنيين ما يدعو للتفاؤل بمستقبل الدراما السورية ويتطلب استثمار ما نملكه من إمكانات للخروج مما يحاك لإبداعنا السوري الأصيل تحت مظلات مختلفة كالإنتاج المشترك”.

ويشارك في بطولة مسلسل”بعد عدة سنوات”الفنانون علي كريم وسيم الرحبي علا الباشا ريم زينو نانسي خوري رنا عضم لمى بدور سوار الحسن هبة زهرة وآخرون.

محمد سمير طحان