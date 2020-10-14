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عون يعلن تأجيل الاستشارات النيابية لاختيار رئيس للحكومة اللبنانية أسبوعاً

2020-10-14

بيروت-سانا

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم تأجيل الاستشارات النيابية التي كانت مقررة غداً لاختيار شخصية سياسية لتولي الحكومة أسبوعاً آخر وذلك بناء على طلب بعض الكتل النيابية.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية قوله في بيان إن رئيس الجمهورية قرر تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة التي كانت مقررة يوم غد 15 تشرين الأول 2020 أسبوعاً إلى يوم الخميس 22 تشرين الأول 2020 بالتوقيت نفسه.

وأوضح البيان أن التأجيل جاء “بناء على طلب بعض الكتل النيابية لبروز صعوبات تستوجب العمل على حلها”.

وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية قد حددت يوم غد موعدا للاستشارات النيابية الملزمة لاختيار شخصية سياسية لتشكيل الحكومة الجديدة.

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