ظريف يندد بسياسة فرض القيود الأمريكية ضد إيران

طهران-سانا

ندد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بسياسة فرض القيود اللاقانونية من الجانب الأمريكي فيما يتعلق باستخدام إيران أصولها المالية لدى اليابان واصفاً حرمان الشعب الإيراني من شراء الدواء والغذاء جريمة ضد الإنسانية.

جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية أجراها ظريف اليوم مع نظيره الياباني موته غي تناولت آخر التطورات الدولية والإقليمية والعلاقات الثنائية بين طهران وطوكيو.

وتوقع ظريف من الحكومة اليابانية حرصها في إطار الالتزام بالتعهدات الدولية العامة حول تنفيذ قرارات مجلس الأمن ومنها القرار 2231 على منع هذا الإجراء اللاقانوني من جانب الولايات المتحدة.

كما جدد ظريف التأكيد على أن وجود القوات الأجنبية في المنطقة سيؤدي إلى مزيد من التعقيد وزيادة المشكلات فيها.

وفي إشارة إلى الاتفاق النووي شدد ظريف على ضرورة تكريس الجهود لتنفذ جميع الأطراف الأخرى تعهداتها المنضوية تحت هذا الاتفاق.

وفيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا المستجد أعرب ظريف عن أمله بتوسيع التعاون الثنائي بين طهران وطوكيو منوها في الوقت نفسه بتعاون اليابان مع الجمهورية الإسلامية في هذا المجال.

من جانبه أكد وزير الخارجية الياباني أن مواقف اليابان لترسيخ الاستقرار داخل منطقة الشرق الأوسط لم تتغير مشيراً إلى موقف بلاده الداعم للاتفاق النووي ومنوهاً بتعزيز التعاون بين طهران وطوكيو لمكافحة فيروس كورونا.