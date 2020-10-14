246 خرقاً جديداً لاتفاق وقف النار بالحديدة اليمنية

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 246 خرقا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع “المسيرة نت” عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان بمحافظة الحديدة قوله فى بيان اليوم إن الخروقات تضمنت تحليق 3 طائرات حربية في أجواء الجبلية و15 طائرة تجسسية في أجواء التحيتا والجبلية وحيس والفازة وكيلو 16 و41 خرقا بقصف مدفعي و184 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة إضافة إلى استحداث تحصينات قتالية في الجبلية.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.