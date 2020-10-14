النظام التركي يعتقل 4 أشخاص بذريعة ارتباطهم بغولن

أنقرة-سانا

اعتقلت قوات الأمن التابعة للنظام التركي اليوم أربعة أشخاص بذريعة ارتباطهم بمنظمة الداعية فتح الله غولن التي تتهمها سلطات رئيس النظام رجب طيب أردوغان بمحاولة الانقلاب في البلاد عام 2016.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الناطقة باسم النظام التركي أن المعتقلين كانوا ضمن مجموعة مؤلفة من 6 أشخاص تم اعتقالهم جميعا أثناء محاولتهم الفرار إلى اليونان عبر ولاية أدرنة غرب تركيا.

وكانت سلطات النظام التركي اعتقلت أمس 15 شخصاً بذريعة معارضتهم سياسات أردوغان وارتباطهم بمنظمة غولن.

وتشن سلطات النظام التركي حملات قمع واعتقال تستهدف معارضيها وخصومها بذرائع وحجج مختلفة فى إطار سياسة كم الأفواه وقمع الحريات حيث تم اعتقال وإقالة عشرات آلاف الأشخاص في مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية في البلاد بذريعة محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا فى تموز عام 2016.