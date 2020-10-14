القضاء اللبناني يوجه الاتهام إلى 15 إرهابياً بقتل عسكريين ومدنيين

بيروت- سانا

وجه القضاء اللبناني الاتهام إلى 15 إرهابياً موقوفاً من جنسيات مختلفة لقيامهم بأعمال إرهابية وجرائم سرقة لتمويلها وقتل عسكريين ومدنيين.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن “مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية بالإنابة القاضي فادي عقيقي وجه اتهامه إلى الإرهابيين الموقوفين بجرائم الانتماء إلى خلايا إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” والقيام بأعمال إرهابية وقتل عناصر من مخابرات الجيش اللبناني في منطقة البداوي بطرابلس بأسلحة حربية ومحاولة قتل عناصر من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بمنطقة وادي خالد”.

وأحال القاضي عقيقي الإرهابيين مع الملف إلى قاضي التحقيق العسكري فيما لا تزال التحقيقات الأولية مستمرة لدى مخابرات الجيش مع سبعة موقوفين آخرين بإشراف القاضي نفسه.