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طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها نهاراً وأجواء مائلة للبرودة ليلاً

2020-10-14

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي مترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً خريفياً معتدلاً إلى حار نسبياً نهاراً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مائلاً للبرودة ليلاً وخاصة في المرتفعات الجبلية مع فرصة ضعيفة لهطل أمطار محلية خفيفة فوق المرتفعات الساحلية ويحذر من تشكل الضباب ليلاً وفي ساعات الصباح الباكر في القلمون والمنطقة الوسطى والمرتفعات الجبلية.

والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق 29/15
المنطقة الجنوبية 28/14
المرتفعات الجبلية 24/12
المنطقة الوسطى 29/15
المنطقة الساحلية 27/19
المنطقة الشمالية 30/14
منطقة الجزيرة 34/16
المنطقة الشرقية 35/17
منطقة البادية 33/14

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