بوتين يوافق على رفع القيود عن عدد من الشركات الأوكرانية

موسكو-سانا

وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم على رفع القيود المفروضة على عدد من الشركات الأوكرانية.

وذكر موقع روسيا اليوم أن بوتين وافق خلال اجتماع حكومي على مقترح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين بشأن السماح لمؤسستين صناعيتين أوكرانيتين بتصدير منتجاتهما إلى روسيا وقال: “موسكو ليست الطرف الأول الذي فرض القيود” مشدداً على أن “الإجراءات التي اتخذتها روسيا جاءت رد فعل”.

وأعرب بوتين عن استعداد بلاده لاستئناف التعاون الاقتصادي بشكل كامل مع أوكرانيا.

وكانت الحكومة الروسية أعلنت توسيع العقوبات ضد أوكرانيا لتشمل الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو رداً على خطوات غير ودية من قبل أوكرانيا اتخذتها تجاه موسكو بعد عودة القرم إلى روسيا في عام 2014.