بتكلفة 50 مليون ليرة.. البدء بمشروع خط رئيس للصرف الصحي في قرية مردك بريف السويداء

السويداء-سانا

بدأ فرع الشركة العامة للبناء والتعمير في السويداء بأعمال مشروع خط رئيس للصرف الصحي لصالح مجلس بلدية مردك بتكلفة 50 مليون ليرة.

وذكر رئيس مجلس بلدية مردك نمير الشحف في تصريح لمراسل سانا أن المشروع الذي يخدم العديد من منازل المواطنين في الأجزاء الغربية لقرية مردك يعد الأول لخطوط الصرف بالقرية التي تعتمد على الجور الفنية مبيناً أنه يسهم برفع خطر التلوث البيئي ضمن المواقع التي سيخدمها.

ولفت الشحف إلى أن أطوال خطوط المشروع 512 متراً ومدة تنفيذه 90 يوماً ويتم تمويله بموجب الإعانة الحكومية التي تم تقديمها للمحافظة مؤكداً أهمية دعم المجلس في السنوات القادمة بإعانات لإقامة مشاريع مماثلة لتغطية كامل القرية بخطوط الصرف الصحي.

وتقع قرية مردك بالريف الشمالي للسويداء وتبعد عن مركز المحافظة نحو 15 كيلومتراً.