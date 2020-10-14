دمشق اليوم

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
عون يبحث مع السفير عبد الكريم العلاقات الثنائية بين لبنان وسورية
2020-10-14
خلال مؤتمر صحفي.. وزيرة خارجية السويد تحشر نظيرها التركي وتدخل في سجال معه
2020-10-13
الخارجية الكازاخية: لا نستبعد احتمال عقد اجتماع جديد حول سورية هذا العام
2020-10-13
وزير خارجية بيلاروس وسفير سورية يبحثان القضايا المتعلقة بتنمية العلاقات الثنائية في المجالات كافة
2020-10-13
الباحث السوري حسن الحلو رئيساً للمؤتمر العلمي الدولي في الهند العام القادم
2020-10-13
بروفسور تشيكي: أردوغان يستخدم الإرهابيين في سورية لتحقيق مآربه
2020-10-13
السويد تطالب النظام التركي بوقف عدوانه على الأراضي السورية
2020-10-13
محليات
مكتب الإغاثة باللاذقية: الحرائق أدت إلى تضرر مدينتي القرداحة والحفة و45 وحدة إدارية
2020-10-14
بدء التسجيل في مفاضلة المنح المجانية لطلاب مراكز التدريب السياحي الخاصة ودبلوم المنشآت السياحي والفندقي والتسويق
2020-10-14
دعما للزراعات الأسرية… افتتاح ثماني مدارس حقلية لإنتاج شتول الخضار ضمن الأنفاق في دير الزور
2020-10-14
حمص.. ضبط 39 طناً من الإسمنت الأسود بمخالفة الإتجار غير المشروع
2020-10-14
إعادة التغذية الكهربائية إلى القرى المتضررة جراء الحرائق بريف القرداحة
2020-10-14
درجات الحرارة إلى انخفاض والأجواء خريفية معتدلة بشكل عام
2020-10-14
مجلس الوزراء: الإسراع بوضع وتنفيذ الخطط لإعادة زراعة المناطق التي تعرضت للحرائق
2020-10-13
رياضة
عباس.. المعسكرات التدريبية لمنتخب سورية للسباحة باللاذقية ناجحة
2020-10-14
تدريبات مكثفة لفريق الكرامة بكرة القدم استعدادا للدوري الممتاز
2020-10-14
الفتوة يواصل معسكره التدريبي استعداداً للدوري الممتاز لكرة القدم
2020-10-14
بمشاركة أربعين لاعباً… بطولة ناجحة للترياثلون في دير الزور
2020-10-14
اختبارات للاعبي الرياضات الخاصة للقوة البدنية والقوى
2020-10-14
منتخب حلب يتوج بلقب بطولة المحافظات للبراعم بكرة القدم
2020-10-14
البرازيل والأرجنتين تحققان فوزهما الثاني في تصفيات كأس العالم لكرة القم 2022
2020-10-14
اقتصاد
أكثر من 152 مليون ليرة إيرادات النقل الداخلي بحمص منذ بداية العام
2020-10-14
باعت بقيمة 390 مليون ليرة… شركة كنار تتجاوز صعوباتها الإنتاجية والتسويقية
2020-10-14
5ر4 مليارات ليرة قيمة مبيعات شركة الخيوط القطنية بحماة خلال تسعة أشهر
2020-10-14
بدء زراعة 100 ألف غرسة رعوية في محمية الحرضية ببادية السويداء
2020-10-14
استمرار عملية قطاف محصول التفاح وتسويقه في حمص وتقديرات بإنتاج نحو 125 الف طن
2020-10-14
زيادة 267 هكتاراً ضمن خطة زراعة النباتات الطبية والعطرية في الغاب للموسم القادم
2020-10-14
11 منشأة صناعية تدخل حيز العمل والإنتاج في درعا في الربع الثالث من العام الحالي
2020-10-14
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دمشق اليوم
2020-10-14
تصوير: محمد السعدوني
دمشق اليوم
2020-10-14
seba
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