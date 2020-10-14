الأمن اللبناني يوقف ثلاثة إرهابيين في بلدة الخضر البقاعية

بيروت-سانا

أوقفت دورية من الأمن الداخلي اللبناني اليوم ثلاثة إرهابيين في بلدة الخضر قرب بعلبك في البقاع.

وجاء في بيان صدر عن قوى الأمن الداخلي “إن أحد الإرهابيين الثلاثة أصيب بجروح خطرة إثر محاولته إلقاء قنبلة يدوية على عناصر الدورية التي سارعت إلى إطلاق النار باتجاهه حيث انفجرت القنبلة بين يديه ونقل إلى مستشفى رياق للمعالجة”.

وأضاف البيان: “تم نقل الموقوفين إلى أحد المراكز الأمنية وبوشر التحقيق معهم”.

وكان الجيش اللبناني أوقف الأحد الماضي خمسة مسلحين بمنطقة الأوزاعي في بيروت وضبط بحوزتهم أسلحة ومواد مخدرة.