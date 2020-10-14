أكثر من 152 مليون ليرة إيرادات النقل الداخلي بحمص منذ بداية العام ‏

حمص-سانا

بلغت إيرادات شركة النقل الداخلي بحمص منذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية شهر أيلول ‌‏152 مليوناً و608 آلاف ليرة من أصل المخطط البالغ 252 مليوناً و800 ألف ليرة وبنسبة ‏تنفيذ 60 بالمئة.‏

وبين المهندس علي الحسين مدير الشركة في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أنه تم خلال الفترة ‏نفسها إنفاق نحو 59 مليوناً و328 ألف ليرة على الخطة الاستثمارية المخصصة لأعمال ‏إعادة التأهيل ‏وتجديد الباصات الموضوعة بالخدمة من أصل الاعتماد المخصص البالغ 77 ‏مليوناً و560 ألف ليرة وبنسبة تنفيذ 76 بالمئة.‏

وتسير شركة النقل الداخلي باصاتها على خطوط الكراج الشمالي مركز المدينة الكراج الجنوبي ‏والوعر الجامعة والزهراء الحميدية الجامعة والزهراء المشفى العسكري ودير بعلبة مركز المدينة ‏الجامعية وحي الورود مركز المدينة والقصور الجامعة والكراج الشمالي شارع الستين الكراج ‏الجنوبي إلى جانب باص على خط القناقية مركز المدينة.

‏وتجاوزت إيرادات الشركة خلال الفترة ذاتها من العام الفائت 148 مليون ليرة.

هنادي ديوب

نشرة سانا الاقتصادية