أكثر من 152 مليون ليرة إيرادات النقل الداخلي بحمص منذ بداية العام ‏

حمص-سانا
بلغت إيرادات شركة النقل الداخلي بحمص منذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية شهر أيلول 152 مليوناً و608 آلاف ليرة من أصل المخطط البالغ 252 مليوناً و800 ألف ليرة وبنسبة تنفيذ 60 بالمئة.
وبين المهندس علي الحسين مدير الشركة في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أنه تم خلال الفترة نفسها إنفاق نحو 59 مليوناً و328 ألف ليرة على الخطة الاستثمارية المخصصة لأعمال إعادة التأهيل وتجديد الباصات الموضوعة بالخدمة من أصل الاعتماد المخصص البالغ 77 مليوناً و560 ألف ليرة وبنسبة تنفيذ 76 بالمئة.
وتسير شركة النقل الداخلي باصاتها على خطوط الكراج الشمالي مركز المدينة الكراج الجنوبي والوعر الجامعة والزهراء الحميدية الجامعة والزهراء المشفى العسكري ودير بعلبة مركز المدينة الجامعية وحي الورود مركز المدينة والقصور الجامعة والكراج الشمالي شارع الستين الكراج الجنوبي إلى جانب باص على خط القناقية مركز المدينة.
وتجاوزت إيرادات الشركة خلال الفترة ذاتها من العام الفائت 148 مليون ليرة.
هنادي ديوب
نشرة سانا الاقتصادية