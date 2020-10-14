279 وفاة و4830 إصابة جديدة بكورونا في إيران

طهران-سانا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سيما سادات لاري تسجيل 4830 إصابة جديدة و279 وفاة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت لاري في تصريح اليوم: “ارتفع عدد الإصابات بكورونا في البلاد إلى 513219 والوفيات إلى 29349 وتعافى 414831 شخصاً”.

بدوره قال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي: تم إبلاغ الجهات المعنية بمنع الدخول والخروج من خمس مدن كبرى في البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد تصاعد الإصابات بفيروس كورونا.

وأوضح نمكي في تصريح اليوم أن كورونا “خضع لتغييرات وطفرات واكتسب سرعة أكبر بالانتشار وإصابة المزيد من الأشخاص” مشيراً إلى أن المدن الخمس التي تم منع الدخول والخروج منها للحد من انتشار الفيروس هي طهران وكرج ومشهد وأصفهان وأرومية.