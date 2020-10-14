صيانة المعمل رقم (3) في الشركة السورية لصناعة الإسمنت بحماة

حماة-سانا

بدأت الشركة السورية لصناعة الإسمنت في محافظة حماة أعمال صيانة شاملة لآلات ومعدات المعمل رقم 3 بالاعتماد على خبراتها وكوادرها.

وأوضح المدير العام للشركة المهندس علي جعبو في تصريح لمراسل سانا أن أعمال الصيانة الجارية حاليا تأتي نتيجة انتهاء العمر التشغيلي لعجلات الطحن والآجر في الفرن لافتا إلى أن كل الأعمال المنفذة بالتنسيق ما بين رؤساء الاقسام والدوائر ومديري المعامل هي ضمن المواصفات القياسية المعتمدة والبرامج الزمنية المحددة وبخبرات وطنية.

وبين جعبو أنه أثناء توقف المطحنة عن العمل بسبب الصيانة هناك خطوط إنتاجية احتياطية في الشركة يجري تشغيلها كبديل لها لضمان تغذية الفرن والاستمرار بإنتاج الإسمنت.

من جهته أوضح المهندس عصام العبد الله مدير المعمل رقم 3 أن أعمال الصيانة متواصلة على مدار الأربع والعشرين ساعة وتشمل مختلف معدات وآلات المعمل مع التركيز على مطحنة المواد الأولية المغذية للفرن وآجر الفرن بغية الانتهاء منها وعودة إقلاع المعمل من جديد خلال الشهر المقبل.

المهندس مخلص شرتوح مدير الإنتاج في الشركة أكد أن الفرن الدوار يعد من أهم المعدات في الشركة وهو مخصص لإنتاج المادة نصف المصنعة وهي الكلنكر حيث تصل درجة حرارته إلى 1450 درجة مئوية مشيرا إلى أنه يجري حاليا استبدال البطانة الحرارية الداخلية للفرن مع تبطينه بآجر حراري جديد من نوع المنغنيز والألمنيوم تبعا لتوزع درجات الحرارة موضحا أن الهدف من تبطين الفرن بقطع الآجر هو حماية القشرة المعدنية له من الضرر الناتج عن الارتفاع الكبير في درجة الحرارة.

من جانبه لفت المهندس محمد خلف رئيس قسم صيانة مطحنة المعمل رقم 3 إلى أن المطحنة الجاري صيانتها تعد المطحنة العمودية الوحيدة على مستوى شركات الإسمنت العامة في سورية وهي الأهم والأضخم من نوعها حيث تصل طاقتها الإنتاجية إلى 330 طنا في الساعة وتغذي على الدوام فرن المواد الأولية لصناعة الإسمنت مبينا أن أعمال الصيانة تتطلب مجهودا ودقة كبيرين ولا سيما فك وتركيب موانع تسرب الزيت ومختلف القطع والمعدات الأخرى لتحقيق النتائج المرجوة منها وضمان تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية عقب الصيانة.

عبد الله الشيخ