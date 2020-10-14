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استطلاع: نصف المواطنين الروس يعتبرون السياسة الخارجية لبلادهم ناجحة

2020-10-14

موسكو-سانا

كشف استطلاع جديد للرأي أن نصف المواطنين الروس يتابعون باهتمام السياسة الخارجية لبلادهم ويعتبرون أنها ناجحة.

ووجد الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة الرأي العام الروسية أن “51 بالمئة من المواطنين الروس يتابعون نهج السياسة الخارجية لروسيا و49 بالمئة من المشاركين منهم بالاستطلاع يرون انها ناجحة”.

وأشار الاستطلاع إلى أنه من بين النجاحات التي حققتها السياسة الخارجية الروسية وفق المشاركين هي مساعدة سورية بشكل فعال في مواجهة الإرهاب والاستجابة للوضع الأخير في بيلاروس والمقاومة الفعالة للضغوط الغربية.

ورأى 28 بالمئة من المستطلعة آراؤءهم أن موسكو لا تتصرف بحزم كاف فيما يتعلق ببولندا ودول البلطيق على خلفية التوسع العسكري لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في تلك المنطقة.

يذكر أن الاستطلاع أجري في الفترة ما بين الـ 25 إلى الـ 27 من أيلول الماضي بمشاركة ألف شخص تزيد على أعمارهم عن 18 عاماً.

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