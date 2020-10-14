حمص.. ضبط 39 طناً من الإسمنت الأسود بمخالفة الإتجار غير المشروع

حمص-سانا

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص سيارة شاحنة في قرية سكرة محملة بمادة الإسمنت الأسود ولا يحمل سائقها أي وثائق رسمية للمادة حيث تم تحميلها من مستودعات في قرية الريان.

وذكر المهندس رامي اليوسف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص أنه تم التوجه إلى هذه المستودعات وضبط سيارة سطحة محملة بمادة الإسمنت الأسود متوقفة أمامها ولم يتم إبراز أي وثائق رسمية للمادة.

وأشار اليوسف إلى أنه تم تنظيم الضبوط التموينية بحق المخالفين “الإتجار بمادة الإسمنت الأسود والتصرف به لغير الغاية المخصصة له” مبينا أنه تمت مصادرة كمية 39 طنا وتسليمها إلى فرع مؤسسة العمران في حمص وحجز السيارات واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً.