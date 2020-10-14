14 تشرين الأول 1918- الدولة العثمانية تعلن استسلامها في الحرب العالمية الأولى

دمشق-سانا
1758 – النمسا تهزم بروسيا في معركة هوتشكيرك أثناء حرب السنوات السبع.
1812 – بدء العمل بقناة ريجينت في لندن.
1884 – المخترع الأمريكي جورج إيستمان يتلقى براءة اختراع شريط الأفلام الفوتوغرافية.
1918 – الدولة العثمانية تعلن استسلامها في الحرب العالمية الأولى.
1927 – اكتشاف أول حقل نفط في كركوك بالعراق.
1933 – ألمانيا تنسحب من عصبة الأمم.
1944 – انتحار القائد الألماني النازي إرفين رومل مفضلا إياه على المحاكمة العسكرية العلنية ومن ثمة مواجهة فرقة الإعدام.
4691 – منح جائزة نوبل للسلام للقس الأمريكي مارتن لوثر كنغ.
1974 – منظمة التحرير الفلسطينية تحصل على صفة عضو مراقب في الأمم المتحدة في تصويت للجمعية العامة.
2013 – منح جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لسنة 2013 لكل من يوجين فاما ولارس بيتر هانسن وروبرت شيلر.
من مواليد هذا اليوم
1633 – الملك جيمس الثاني.. ملك إنكلترا.
1882 – إيمون دي فاليرا.. رئيس جمهورية ايرلندا.
1890 – دوايت أيزنهاور.. رئيس الولايات المتحدة.
1930 – موبوتو سيسيسيكو.. رئيس زائير.
من وفيات هذا اليوم
1984 – مارتين رايل.. عالم فيزياء إنكليزي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1974.
1999 – جوليوس نيريري.. رئيس تنزانيا.
أعياد ومناسبات
اليوم العالمي للمقاييس.
اليوم العربي للبيئة.
يوم القوات الجوية المصرية.
يوم المعلم في بولندا.