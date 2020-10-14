14 تشرين الأول 1918- الدولة العثمانية تعلن استسلامها في الحرب العالمية الأولى

دمشق-سانا

1758 – النمسا تهزم بروسيا في معركة هوتشكيرك أثناء حرب السنوات السبع.

1812 – بدء العمل بقناة ريجينت في لندن.

1884 – المخترع الأمريكي جورج إيستمان يتلقى براءة اختراع شريط الأفلام الفوتوغرافية.

1918 – الدولة العثمانية تعلن استسلامها في الحرب العالمية الأولى.

1927 – اكتشاف أول حقل نفط في كركوك بالعراق.

1933 – ألمانيا تنسحب من عصبة الأمم.

1944 – انتحار القائد الألماني النازي إرفين رومل مفضلا إياه على المحاكمة العسكرية العلنية ومن ثمة مواجهة فرقة الإعدام.

4691 – منح جائزة نوبل للسلام للقس الأمريكي مارتن لوثر كنغ.

1974 – منظمة التحرير الفلسطينية تحصل على صفة عضو مراقب في الأمم المتحدة في تصويت للجمعية العامة.

2013 – منح جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لسنة 2013 لكل من يوجين فاما ولارس بيتر هانسن وروبرت شيلر.

من مواليد هذا اليوم

1633 – الملك جيمس الثاني.. ملك إنكلترا.

1882 – إيمون دي فاليرا.. رئيس جمهورية ايرلندا.

1890 – دوايت أيزنهاور.. رئيس الولايات المتحدة.

1930 – موبوتو سيسيسيكو.. رئيس زائير.

من وفيات هذا اليوم

1984 – مارتين رايل.. عالم فيزياء إنكليزي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1974.

1999 – جوليوس نيريري.. رئيس تنزانيا.

أعياد ومناسبات

اليوم العالمي للمقاييس.

اليوم العربي للبيئة.

يوم القوات الجوية المصرية.

يوم المعلم في بولندا.