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الجمعية العامة للأمم المتحدة تنتخب 15 دولة لعضوية مجلس حقوق الإنسان

2020-10-13

الأمم المتحدة- سانا

فازت خمس عشرة دولة بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات تبدأ في الـ1 من كانون الثاني 2021.

وذكر موقع أنباء الأمم المتحدة أن انتخابات مجلس حقوق الإنسان جرت اليوم في قاعة الجمعية العامة في ظل مراعاة تدابير التباعد الجسدي والصحة العامة المتعلقة بكوفيد 19.

وأعلنت الجمعية العامة الدول الفائزة وهي بوليفيا والصين وساحل العاج وكوبا وفرنسا والغابون وملاوي والمكسيك ونيبال وباكستان والاتحاد الروسي والسنغال وأوكرانيا وأوزبكستان والمملكة المتحدة.

وهذه هي أول انتخابات تجري في الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة والأولى التي تجريها الجمعية العمومية بهذه الطريقة.

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