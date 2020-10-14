فوز مفاجئ لأوكرانيا على إسبانيا بدوري الأمم الأوروبية

كييف-سانا

حققت أوكرانيا فوزاً مفاجئاً 1-صفر على ضيفتها إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم اليوم في حضور صاخب للجماهير التي استمتعت بأول فوز لفريقها على أبطال العالم 2010 في الاستاد الأولمبي.

وتقدم فريق المدرب أندريه شيفشينكو عكس سير المباراة في الدقيقة الـ76 عندما فاجأ فيكتور تسيجانكوف الحارس الإسباني ديفيد دي خيا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة عكسية رائعة من أندريه يارمولينكو.

وخسرت أوكرانيا أخر ثلاث مباريات بما في ذلك الهزيمة 4-صفر أمام إسبانيا الشهر الماضي وكذلك الخسارة المذلة 7-1 على يد فرنسا ودياً الأسبوع الماضي بعد فقد ستة لاعبين بسبب إصابتهم بكوفيد 19.

واحتفل الفريق الأوكراني بالكامل بهذا الهدف وكذلك نحو 21 ألف متفرج انتشروا في الملعب إذ استفاد أصحاب الأرض من لوائح الاتحاد الأوروبي التي تسمح بحضور الجماهير بنسبة 30 بالمئة من سعة الاستاد في مباريات محددة في تخفيف قيود فيروس كورونا.