ملتقى التصوير الضوئي الأول للهواة في حلب

حلب – سانا

انطلقت في مدينة حلب اليوم فعاليات ملتقى التصوير الضوئي الأول للهواة بصالة تشرين للفنون الجميلة تضمنت جلسات عن كيفية التوثيق بالصورة والتعريف بأنواع الكاميرات وعدساتها والزاوية المناسبة لالتقاط الصور الصحفية.

وأوضح جابر الساجور مدير الثقافة في حلب أن الغاية من الملتقى صقل مواهب الهواة في مجال التصوير عبر جلسات نظرية وعملية يتدرب فيها المشاركون الهواة وتتم عبرها تنمية مهاراتهم ومواهبهم ثم إقامة معرض يضم صورهم المأخوذة في مدينة حلب حول حركة إعادة الإعمار وما خلفته الحرب الإرهابية على سورية.

وأكد عبد الكريم عبيد رئيس فرع حلب لاتحاد الصحفيين أهمية الملتقى حول الصور الصحفية وحفظ الأحداث واللحظات التاريخية للأجيال مشيراً إلى أن هناك العديد من المصورين الصحفيين في مدينة حلب كان لهم دور كبير ومهم بتوثيق أحداث الحرب خلال السنوات الماضية.

وبدوره تحدث أحمد حفار رئيس الجمعية الحرفية للمصورين عن أهمية الملتقى في صقل موهبة الراغبين بالعمل في مجال التصوير الصحفي من خلال تدريبات نظرية وعملية عن أنواع كاميرات التصوير والعدسات والإضاءة المناسبة للتصوير.

الحاجة للملتقى بالنسبة للمصورين الهواة أمر كرره كل من المشاركين صفاء الصالح وحسام ولينا غنايمي منوهين بكل الجهود المبذولة لإقامة هذا الملتقى لتأهيل كوادر قادرة على العمل في مجال الإعلام والتصوير والتوثيق.

زينب شحود