العرض المسرحي “المقعد الخشبي”… جديد مشروع دعم مسرح الشباب

دمشق- سانا

يجتذب العرض المسرحي “المقعد الخشبي” لمؤلفه ومخرجه موريس فياض على خشبة مسرح القباني جمهوراً واسعاً رغم أنه تجربة غير احترافية ويقدم ضمن مشروع دعم مسرح الشباب.

المسرحية التي تقدمها مديرية المسارح والموسيقا في وزارة الثقافة جاءت غنية برموزها وأسئلتها المفتوحة حول الحب والحياة والقيم الأخلاقية والإنسانية في أداء مميز للفنانين تاج الدين ضيف الله ورولا طهماز ومخرجه فياض الذي أوضح لـ “سانا” أن العمل اجتماعي واقعي يرتكز على ثلاث شخصيات “رجلان وامرأة” يحمل كل واحد فكراً مختلفاً تجمعهم الظروف والعلاقات الاجتماعية والحب والصداقة والزواج ليتبين أن الفهم الخاطئ للبعض لهذه المفاهيم يؤدي أحياناً إلى الخلافات بعد الاقتران.

الممثل تاج الدين ضيف تحدث عن دوره الذي يمثل عقدة المسرحية وعبره ينقلب العمل من حالة فرح إلى حالة تراجيدية معتبراً أن العرض يعري حالة التضاد في القيم التي تعيشها المجتمعات الشرقية.

الفنانة طهماز اعتبرت أن العمل أضاف لها الكثير وهو بمثابة مشروع تخرجها من معهد الفنون المسرحية الذي أنهت دراستها فيه قبل ثلاث سنوات من دون مشروع تخرج.

بلال أحمد