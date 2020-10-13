أرمينيا تحمل النظام التركي مسؤولية تقويض وقف إطلاق النار في قرة باغ

يريفان -سانا

أكد رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان أن النظام التركي يقوض اتفاق وقف إطلاق النار في اقليم ناغورني قره باغ بالتحريض على مواصلة القتال.

وحذر باشينيان في تصريح نقلته رويترز من مساعي النظام التركي للهيمنة وتوسيع نفوذه في منطقة جنوب القوقاز مشدداً على وجوب تقديم أرمينيا وأذربيجان تنازلات في أي محادثات بشأن التوصل إلى تسوية حول قره باغ.

وحمل رئيس الوزراء الأرميني النظام التركي مسؤولية استمرار أو وقف التصعيد في قره باغ.

وكان وزير الخارجية الأرمينى زوغراب مناتساكانيان جدد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أمس التأكيد على أن النظام التركي ينقل المرتزقة والإرهابيين من سورية وليبيا لمساعدة القوات الأذرية ما يؤدي إلى توسيع بقعة الإرهاب في الإقليم.