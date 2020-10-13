اتحاد العمال التركي: معدل البطالة في تركيا يتجاوز ضعف المعلن

أنقرة-سانا

كشف اتحاد نقابات العمال التركي إحصائية جديدة لأعداد العاطلين عن العمل في تركيا تزيد على الرقم الذي أعلنته سلطات النظام التركي رسمياً بمقدار 6 ملايين شخص.

ونقلت صحيفة زمان التركية عن الاتحاد قوله في تقرير جديد له إن اجمالي عدد العاطلين عن العمل والذين خسروا وظائفهم بسبب أزمة كورونا في شهر تموز الماضي وصل إلى 4ر10 ملايين شخص وهذا العدد يمثل نحو 1ر29 بالمئة من اجمالي السكان.

وأوضح التقرير أن أزمة كورونا تسببت في خسارة وظائف جديدة تعادل نحو مليون و879 ألفاً على الأقل خلال شهر تموز الماضي.

وكانت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء التابعة للنظام التركي أشارت أمس إلى أن تعداد البطالة في تركيا بلغ 4 ملايين و227 ألف شخص في شهر تموز الماضي.

ويمثل ارتفاع نسبة البطالة شاهداً آخر على حجم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها نظام رجب طيب أردوغان والتي برزت من خلال مؤشرات عدة حيث تراجعت قيمة الليرة التركية بشكل كبير نتيجة ارتفاع مستويات الديون الخارجية لتركيا في ظل السياسات الاقتصادية الرعناء لهذا النظام.