انفجار قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في بولندا

وارسو-سانا

انفجرت قنبلة تعتبر الأضخم من مخلفات الحرب العالمية الثانية بينما كان خبراء متفجرات من البحرية البولندية يحاولون إبطال مفعولها تحت المياه شمال شرق البلاد اليوم دون أن تسفر عن سقوط ضحايا.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن غريزيغورز ليواندوسكي المتحدث باسم خبراء المتفجرات قوله إن فريقاً من خبراء المتفجرات في البحرية البولندية كان يحاول إبطال مفعول قنبلة تولبوي التي أطلق عليها اسم قنبلة الزلزال تحت المياه من خلال حرق متفجراتها إلا أنها انفجرت دون أن يسفر الحادث عن سقوط ضحايا نظراً لكونهم كانوا على بعد مسافة أمان عن القنبلة وشعر بانفجارها السكان في بلدة سوينوجسي.

وكانت السلطات المحلية أجلت 750 شخصاً مع بدء غواصي البحرية البولندية عملية إبطال مفعول القنبلة التي تم العثور عليها في قناة بياست التي تربط بحر البلطيق بنهر اودر تحت مجرى مائي يؤءدي إلى ميناء شتشيتسين أثناء العمل لتعميق الممر والتي أسقطها سلاح الجو الملكي البريطاني عام 1945 خلال هجوم على السفينة الألمانية لوتزو حيث تزن نحو 5400 كيلوغرام ضمنها 2400 كيلوغرام من المتفجرات.