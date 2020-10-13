إيران تسجل 254 وفاة و4108 إصابات جديدة بكورونا

عواصم-سانا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم تسجيل 254 وفاة و4108 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري في تصريح إن عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا ارتفع إلى 508389 حالة والوفيات إلى 29070 فيما بلغ عدد المتعافين 411840 شخصا.

وفي فلسطين أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة اليوم تسجيل 516 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وأربع وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن إجمالي الإصابات بالفيروس بين الفلسطينيين منذ انتشاره في آذار الماضي بلغ 56467 تعافى منها 49332 وبلغت الوفيات 459.

وفي الإمارات أعلنت السلطات اليوم تسجيل أعلى معدل للإصابات اليومية على الإطلاق بفيروس كورونا بتسجيل 1315 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية دون الإعلان عن وفيات جديدة.

أما في ماليزيا فسجلت وزارة الصحة أربع وفيات جديدة ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 163 بينما سجلت660 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم أكثر من نصفها في ولاية صباح التي تخضع للإغلاق في الوقت الذي تستعد فيه العاصمة لقيود مماثلة على الحركة تدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع.

وترفع الإصابات الجديدة العدد الإجمالي للإصابات في ماليزيا إلى 16880 حالة وفقا لبيانات وزارة الصحة.