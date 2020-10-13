رحلة المشق…باكورة نشاطات جمعية بيت الخط العربي والفنون

دمشق-سانا

أطلقت جمعية بيت الخط العربي والفنون باكورة نشاطاتها عبر فعالية بعنوان “رحلة المشق” والتي تنوعت بين ندوة ومعرض للخط العربي وورشتي عمل تستمران على مدى ثلاثة أيام وذلك في المركز الثقافي بكفرسوسة.

وتضمن المعرض أكثر من 50 عملا فنيا بمختلف الخطوط العربية جسدت تجارب متنوعة لمشاركين من عدة أجيال إضافة لمشاركة 8 خطاطين مخضرمين كضيوف شرف وهم “أحمد المفتي وعدنان شيخ عثمان وجلال شيخو وأدهم الجعفري وزاهر الحمود وعاصم الرهبان و فرج آل رشي ومحمد قاسم”.

وجاءت مشاركة فناني بيت الخط العربي والفنون من خلال التشكيليين “ريم قبطان وسهام محيسن وونسة عابد ومحمد وسام طحان” إلى جانب عدة مشاركات من فنانين ودارسين للفن والخط العربي من الشباب.

وعن الفعالية قالت التشكيلية قبطان رئيسة الجمعية في تصريح لـ سانا: “رحلة المشق هي باكورة نشاطاتنا وتتضمن ندوة غنية بمعلوماتها من خلال مداخلتين الأولى للمؤرخ والباحث أحمد المفتي والثانية للخطاط عدنان شيخ عثمان ومعرضا للخط العربي ضم تجارب مهمة لعدة أجيال من الخطاطين السوريين”.

وأضافت: “ضمن فعاليتنا لدينا ورشتا عمل الأولى تختص بخط الثلث بإشراف الخطاط أدهم الجعفري والثانية تختص بخطي الرقعة والديواني بإشراف الخطاط فرج آل رشي وستعرض الأعمال المنجزة خلال الورشتين يوم الخميس إلى جانب أعمال المعرض”.

أما المؤرخ والشاعر المفتي فذكر أن مداخلته تناولت الفرق بين تاريخ الكتابة التي بدأت قبل 7 آلاف سنة من ميلاد السيد المسيح والخط العربي الذي نشأ بعد ظهور الإسلام مبينا أن دمشق في الفترة الأموية كانت مهد فن الخط العربي وخاصة خط الثلث والنسخ كما خرج منها في التاريخ المعاصر أساتذة كبار أمثال بدوي الديراني وحسني البابا وزهير منيني ومحمد زرزور وغيرهم.

ووصف المفتي الفعالية بالمهمة وبالولادة لبيت الخط العربي والفنون في دمشق والذي قارنه بمنتدى سكينة ومؤسسته ثريا الحافظ فيما مضى وكان ملتقى المثقفين أمثال نزار قباني وعبد السلام العجيلي ونجاة قصاب حسن وغيرهم الكثيرين.

بدوره قال الخطاط شيخ عثمان: “مداخلتي كانت حول إنشاء اللوحة الخطية ومراحلها بدءا من وميض الفكرة الأولى مرورا بالمسودات الثلاث للوحة وصولا إلى إنجاز العمل كلوحة فنية مكتملة” مبينا أن أهمية الفعالية تتجلى في استحضار أسماء خطاطين من الرعيل الأول إلى جانب خطاطين متمرسين مع خطاطين شباب وهذا يحقق الفائدة للجميع من خلال تلاقي الأجيال واكتساب الخبرات.

وجمعية بيت الخط العربي والفنون تعنى بنشر فنون الخط العربي والزخرفة والمنمنمات بين فئات المجتمع وتطويرها إضافة إلى مختلف الفنون الأخرى وبالشراكة والتنسيق مع مختلف المؤسسات والجهات الثقافية الرسمية والأهلية والأفراد المهتمين بهدف تنمية الذائقة الجمالية ونشر الثقافة في المجتمع السوري.

محمد سمير طحان