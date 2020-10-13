فيروس كورونا يودي بحياة أكثر من مليون و85 ألف شخص حول العالم

عواصم-سانا

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من مليون و85 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي وفقا لموقع وورلد ميتر الأمريكي.

وذكر الموقع الذي يديره مطورون ومشغلون دوليون أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم وصل إلى 38053748 إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 1085558 وتعافى 28610485 شخصا.

وفي الهند أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 55342 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل الإجمالي إلى 18ر7 ملايين وهي أدنى زيادة يومية منذ منتصف آب الماضي فيما ارتفعت الوفيات بمقدار 706 إلى 109856.

وفي ألمانيا أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ازدياد الإصابات المؤكدة بالفيروس بواقع 4122 لتصل إلى 329453 كما ارتفع عدد الوفيات بواقع 13 ليصل إلى 9634.

وفي جمهورية التشيك وصف رئيس خلية الأزمة المركزية وزير الداخلية يان هاماتشيك الوضع في البلاد في مجال انتشار وباء كورونا بانه مفجع محذرا من أنه في حال عدم توقف التطورات الحالية فإن البلاد ستقف على حافة الانهيار.

ووصل عدد الإصابات في تشيكيا حتى الآن إلى 61522 إصابة في حين تجاوز عدد الوفيات لأول مرة حاجز الألف بعد أن تم أمس تسجيل 58 وفاة الأمر الذي يرفع العدد إلى 1045 وفاة.