نشوب حريق في مخبز آلي متنقل بالحسكة

الحسكة-سانا

أدى حريق نشب في مخبز آلي متنقل في حي المريديان بمدينة الحسكة صباح اليوم إلى تضرر المخبز بشكل شبه كامل.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحسكة اغناطيوس كسبو في تصريح لمراسل سانا أن حريقا نشب في مخبز آلي متنقل أدى إلى إتلاف قسم كبير من محتوياته وتعرض الآلات للضرر قبل أن يسيطر فوج الإطفاء والدفاع المدني على الحريق مشيرا إلى أن التحقيقات جارية للوقوف على أسباب الحريق.

يذكر أن المخبز ينتج يوميا 2 طن من مادة الخبز وكان فرع المخابز استلمه من جمعية دير مار يعقوب المقطع منتصف العام الماضي.