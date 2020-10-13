ألمانيا تحذر نظام أردوغان من مواصلة استفزازاته شرق البحر المتوسط

برلين-سانا

حذرت وزارة الخارجية الألمانية اليوم النظام التركي من مواصلة استفزازاته في شرق البحر المتوسط وذلك بعد إرسال أنقرة سفينة للتنقيب عن الغاز الطبيعي مهددة بتصعيد التوتر مجددا مع اليونان.

ونقلت رويترز عن وزير الخارجية هايكو ماس قوله قبيل زيارة إلى قبرص واليونان إن “على تركيا الامتناع عن الاستفزازات في النزاع حول الغاز شرق البحر المتوسط” مشددا على أن ألمانيا “تتضامن مع قبرص واليونان كشريكين في الاتحاد الأوروبي”.

وكانت بحرية النظام التركي أعلنت فى خطوة استفزازية جديدة أمس الاول أن سفينة عروج ريس ستقوم بأعمال في المنطقة بما في ذلك جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية بدءا من الـ 12 من تشرين الأول الجاري وحتى الـ 22 من الشهر نفسه وذلك فى رسالة وجهتها إلى نظام الانذار البحري (نافتيكس).

وأضاف ماس: “إذا جرت فعلا عمليات استكشاف تركية جديدة للغاز في هذه المناطق البحرية شرق البحر المتوسط فستكون هذه انتكاسة كبرى لجهود خفض التصعيد”.

ويواصل النظام التركي خطواته الاستفزازية فى شرق البحر المتوسط حيث كشف في وقت سابق عبر خريطة نشرها عن مطامعه بالتنقيب عن الغاز في مناطق تقع قبالة سواحل جزر يونانية كما نبه الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس من أن جزيرته تواجه وضعا خطيرا للغاية بسبب استفزازات وانتهاكات النظام التركي للقانون الدولي وخرقه المنطقة الاقتصادية الحصرية لقبرص.