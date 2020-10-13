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الرئيس الأسد يزور قرية بلوران بريف اللاذقية الشمالي للاطلاع على الأضرار ولقاء الأهالي ضمن جولة على بعض المناطق التي طالتها الحرائق منذ أيام

2020-10-13

اللاذقية-سانا

زار السيد الرئيس بشار الأسد اليوم قرية بلوران في ريف اللاذقية الشمالي للاطلاع على الأضرار ولقاء الأهالي ضمن جولة على بعض المناطق التي طالتها الحرائق منذ أيام.

واستمع الرئيس الأسد لأهالي قرية بلوران وأهم متطلباتهم لتأمين الاحتياجات الأولية التي تساعدهم بتعزيز عوامل تشبثهم بأرضهم وإعادة زراعتها بأسرع وقت ممكن خلال جولته التي يرافقه فيها وزيرا الإدارة المحلية والزراعة والإصلاح الزراعي ومحافظ اللاذقية ومدير الزراعة في المحافظة.

وأكد الرئيس الأسد أن الدولة ستتحمل العبء الأكبر في الدعم المادي للعائلات التي فقدت الموارد كي تتمكن من البقاء في أراضيها واستثمارها.

يتبع..

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