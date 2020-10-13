طيران العدوان السعودي يواصل استهداف الأحياء السكنية في اليمن

صنعاء-سانا

واصل طيران العدوان السعودي اليوم استهداف الأحياء السكنية في عدد من المحافظات اليمنية متسببا بأضرار مادية في الأبنية والممتلكات.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر أمنى قوله إن طيران العدوان شن ست غارات على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف وغارتين على مديرية مدغل في محافظة مأرب.

كما شن طيران العدوان سبع غارات على منطقة الصوح قبالة نجران إضافة إلى غارة على منطقة العمشية بمديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ الـ 26 من آذار 2015 مستخدما مختلف أنواع الأسلحة ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين ودمار هائل في البنى التحتية إضافة إلى تسببه بأسوأ كارثة إنسانية في العالم أدت لانتشار الأمراض المستعصية والمجاعة في مختلف أنحاء البلاد نتيجة حصار الموانئ اليمنية ومنع إدخال الأدوية والمساعدات الإنسانية.