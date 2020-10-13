نحو 220 ألف وفاة بكورونا في الولايات المتحدة والإصابات تتجاوز الـ 8 ملايين

عواصم-سانا

سجلت الولايات المتحدة 29713 إصابة جديدة و238 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وفق إحصائية جديدة لموقع وورلد ميترز الأمريكي.

وذكر الموقع الذي يديره مطورون ومشغلون أن إجمالي الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة وصل حتى اليوم إلى 8021711 إصابة في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 219933 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً بالفيروس من حيث الإصابات والوفيات تليها الهند والبرازيل.

وفي بريطانيا سجلت السلطات الصحية 13972 إصابة جديدة و50 حالة وفاة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 617688 إصابة وإجمالي حالات الوفاة إلى 42875.

وقررت السلطات البريطانية اليوم إغلاق الحانات في ليفربول وإعادة فتح ثلاثة مشاف ميدانية أقيمت في الربيع لمواجهة موجة جديدة من فيروس كورونا انتشرت في أنحاء البلاد وفي صفوف مختلف الفئات العمرية.

عربيا أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 1147 إصابة جديدة و16 حالة وفاة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 26073 وإجمالي الوفيات إلى 207 حالات.

وفي لبنان سجلت وزارة الصحة اللبنانية سبع وفيات و1056 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم الاخير ليصل إجمالي الوفيات إلى 466 حالة وإجمالي الإصابات إلى 54624.