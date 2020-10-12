نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع رئيس مجموعة مينسك الأوضاع في قره باغ

موسكو-سانا

بحث نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو مع رئيس مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أندريو شيفير في موسكو اليوم أخر تطورات الأوضاع في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أورده موقع روسيا اليوم إن “الاجتماع جرى بمشاركة ممثل رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بقضية قره باغ أنجي كسبرجيك حيث تم بحث الأوضاع التي تتشكل في منطقة النزاع بإلاقليم”.

ووفق البيان فإن المحادثات تناولت الخطوات المحتملة الهادفة إلى تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيريه الأذربيجاني جيحون بيراموف والأرميني زوغراب مناتساكانيان السبت الماضي في موسكو.

وشهدت الأوضاع في إقليم ناغورني قره باغ تصعيداً عسكرياً مفاجئاً منذ نحو أسبوعين في الوقت الذي تبادل فيه الجانبان الأرميني والأذربيجاني الاتهامات حول أسباب هذا التصعيد بينما أشارت تقارير إلى أن النظام التركي نقل عدداً من مرتزقته من شمال سورية للمشاركة في القتال الدائر بالإقليم.